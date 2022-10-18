Darling Ingredients купит бразильского производителя коллагена Gelnex

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Darling Ingredients Inc., производящая пищевые ингредиенты и добавки, объявила о покупке бразильского производителя коллагена Gelnex за $1,2 млрд.

Как объяснила Darling Ingredients, спрос на коллагеновую продукцию в мире в последнее время растет вместе с рынком потребительских товаров для здоровья и питания. Компания ожидает, что рынок коллагеновых пептидов увеличится вдвое в следующие 5 лет.

Сделка позволит Darling Ingredients нарастить производственные возможности в Южной Америке. Сама компания управляет собственным брендом коллагеновой продукции Rousselot, у которого есть 11 заводов в четырех странах.

Центральный офис Gelnex расположен в Бразилии. Компании принадлежат пять заводов в странах Южной Америки и еще один в США. Штат сотрудников насчитывает 1,2 тысячи человек.