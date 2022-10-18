Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Bloomberg сообщил о планах "ЛУКОЙЛа" обдумать разделение Litasco

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность разделить трейдинговое подразделение Litasco SA, а также продать НПЗ в Италии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Litasco в рамках реорганизации может быть разделена на две части, одна из которых останется в Женеве, а другая будет базироваться в Дубае.

Предполагается, что женевское подразделение, которое получит название Litasco West, продолжит работать с нероссийской нефтью и сохранит за собой НПЗ в Болгарии и Румынии, а также долю в нидерландском предприятии TotalEnergies. Дубайское подразделение - Litasco Middle East - будет отвечать за работу с российской нефтью и азиатские операции, отмечают источники. Оно продолжит принадлежать "ЛУКОЙЛу", в то время как в отношении женевского бизнеса определенности нет.

Другие источники Bloomberg сообщают, что "ЛУКОЙЛ" изучает продажу НПЗ ISAB на Сицилии. Предприятие, перерабатывающее нефть сорта Urals, не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки из России нефти морским путем 5 декабря.

По словам источников агентства, кредиторы отрезали предприятие от финансирования, которое позволило бы ему закупать другое сырье.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии - третий по мощности в Европе. Интерес к приобретению НПЗ уже проявили дубайская Onex Holding и американский фонд Crossbridge Energy Partners, сообщили источники.

Litasco ЛУКОЙЛ Женева Дубай Сицилия ISAB Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Коммерческие банки РФ продолжают закупать золото с дисконтами 1,5-5%

Brent подешевела до $90 за баррель впервые за две недели

Принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Дума приняла в I чтении законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Дума приняла в I чтении законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

В ЦБ сочли, что накопление золота в международных резервах РФ сейчас нецелесообразно

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Арбитраж подтвердил штраф Apple в $12 млн за ограничение конкуренции на рынке приложений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });