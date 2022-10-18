Bloomberg сообщил о планах "ЛУКОЙЛа" обдумать разделение Litasco

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность разделить трейдинговое подразделение Litasco SA, а также продать НПЗ в Италии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Litasco в рамках реорганизации может быть разделена на две части, одна из которых останется в Женеве, а другая будет базироваться в Дубае.

Предполагается, что женевское подразделение, которое получит название Litasco West, продолжит работать с нероссийской нефтью и сохранит за собой НПЗ в Болгарии и Румынии, а также долю в нидерландском предприятии TotalEnergies. Дубайское подразделение - Litasco Middle East - будет отвечать за работу с российской нефтью и азиатские операции, отмечают источники. Оно продолжит принадлежать "ЛУКОЙЛу", в то время как в отношении женевского бизнеса определенности нет.

Другие источники Bloomberg сообщают, что "ЛУКОЙЛ" изучает продажу НПЗ ISAB на Сицилии. Предприятие, перерабатывающее нефть сорта Urals, не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки из России нефти морским путем 5 декабря.

По словам источников агентства, кредиторы отрезали предприятие от финансирования, которое позволило бы ему закупать другое сырье.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии - третий по мощности в Европе. Интерес к приобретению НПЗ уже проявили дубайская Onex Holding и американский фонд Crossbridge Energy Partners, сообщили источники.