FT сообщила об отказе "ЛУКОЙЛа" продать НПЗ на Сицилии американской Crossbridge

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" отклонил предложение американской частной инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners о покупке нефтеперерабатывающего комплекса на Сицилии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, заключению сделки не помог даже тот факт, что ведущий глобальный нефтетрейдер Vitol согласился предоставить Crossbridge финансирование на выгодных условиях.

Если покупатель не будет найден, заводу ISAB грозит закрытие, поскольку он не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путем 5 декабря. Смена владельцев завода, который поставляет 22% итальянского топлива, позволит искать альтернативные источники топлива.

Итальянские чиновники, близкие к переговорам, сообщили, что ISAB попросил у банков кредит в размере 700 млн евро на покрытие текущих расходов, однако те не хотят брать на себя такие риски ввиду масштабных санкций против российских компаний. Руководство банков не убедило даже письмо главы итальянского казначейства Алессандро Риверы, подтверждающее, что ни компания, ни ее владельцы не подпадают под санкции ЕС, пишет FT.

"Если русские не захотят продать завод американцам, и если банки откажутся открывать им кредитные линии, национализация останется единственным вариантом", - сказал один из чиновников.

Vitol отклонил просьбу FT о комментарии. Итальянское казначейство и ISAB не ответили на запросы о комментариях.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии - третий по мощности в Европе. Интерес к приобретению НПЗ также проявляет дубайская Onex Holding.