Рынок акций РФ во вторник вырос во главе с золотодобытчиками

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник сохранил восходящий импульс на фоне подъема внешних фондовых площадок и затишья в геополитической повестке. Индекс МосБиржи превысил 2030 пунктов во главе с акциями золотодобывающих, металлургических и финансовых компаний, при этом подъем сдерживался снижением нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2032,4 пункта (+1%), индекс РТС - 1039,76 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,8%.

Доллар к 18:50 стоил 61,58 рубля (-0,07 рубля), в начале торгов курс поднимался до 62,3 руб./$1.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+6,8%), Polymetal (+5%), ВТБ (+3,2%), "Северстали" (+2,6%), "Норникеля" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "РусГидро" (+1,4%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "Мосбиржи" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,9% "префы"), "Роснефти" (-0,9%), UC Rusal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник смог сохранить восходящий импульс, несмотря на локальный ценовой спад в нефти. Покупательской активности способствовало улучшение общих настроений на внешних рынках акций и относительное затишье в геополитическом фоне.

Октябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть лучше ожиданий (оставаясь при этом глубоко в отрицательной зоне – минус 59,7 пункта), объем промпроизводства в США в сентябре оказался лучше прогнозов.

Российский рынок с учетом ценовой неуверенности нефти и крепкого рубля далее может взять паузу в росте и консолидироваться вблизи достигнутых уровней. В среду индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1925-2050 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, "бычий" настрой на рынке акций во вторник сохранился, хотя к концу торгов покупки заметно ослабли.

В США выходящие сильные квартальные финрезультаты корпораций поддерживают позитивную динамику американского фондового рынка, и это добавляет оптимизма фондовым площадкам развивающихся стран. На рынке акций РФ во вторник список лидеров роста без особых новостных поводов возглавил "Полюс", поскольку бумаги золотодобывающих компаний рассматриваются инвесторами как защитный актив. Следом подтянулись бумаги других золотодобытчиков. На котировки акций "Распадской" негативно повлияли заявления Польши об отсутствии планов возобновлять импорт угля из России.

Цена нефти Brent упала в район $89 за баррель под давлением новости о том, что Саудовская Аравия в августе нарастила добычу нефти на 2,2% м/м при увеличении объема ее экспорта на 3%. Прогноз для индекса МосБиржи на среду - диапазон 2000-2100 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, рост акций "ЛУКОЙЛа" во вторник нивелировал снижение остальных акций сектора, в результате чего отраслевой индекс закончил основную торговую сессию в "плюсе". Спрос на бумаги "ЛУКОЙЛа" подогревается ожиданиями решения по дивидендам. Техническая картина складывается неплохо, ближайший уровень сопротивления находится на уровне 4500 рублей, что подразумевает около 3,8% роста с текущей отметки.

Откат цен на нефть, вероятно, приведет к тому, что в среду бумаги нефтегазовых компаний будут под давлением. Цены на газ в Европе также снижаются, сейчас они опустились ниже $1200 за кубический метр – впервые с середины июня текущего года.

Лучше рынка выглядел сектор девелоперов, который продолжал отыгрывать новость о продлении программы семейной ипотеки до июля 2024 года. В секторе компаний горной добычи и металлургии в лидерах роста оказались акции золотодобывающих компаний. Акции "Русала" опустились до уровней начала прошлой недели, несмотря на последний день торгов с дивидендами на "Мосбирже".

Индекс МосБиржи в среду может остаться выше отметки 2000 пунктов, поддержкой выступит 20-дневная скользящая средняя. Если на глобальных площадках сохранится благоприятная картина, а нефть Brent восстановит текущие потери, индекс МосБиржи может протестировать отметку 2050 пунктов, полагает Головинов.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 поднялся на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,9%) и Штаты (индексы растут на 0,3-0,6%).

Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены упали. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $89,18 за баррель (-2,7% и -0,01% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $82,45 за баррель (-3,5% и -0,2% в понедельник).

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Бай дена рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин.

По сути, это станет последним траншем в рамках объявленной ранее инициативы по продаже 180 млн баррелей из стратрезерва, отмечает агентство. С начала действия программы власти продали около 165 млн баррелей.

Также понижательное давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира для сдерживания инфляции, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Энел Россия" (+6,9%), банка "Санкт-Петербург" (+5,2% и +6,3% "префы"), VEON (+5,1%), "Иркута" (+4,6%), ГК "Самолет" (+4,2%), "Селигдара" (+3,4%), "ФосАгро" (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (-6,5%), расписки Globaltrans (-2,5%), акции ПАО "Центральный телеграф" (-2,5%), "префы" ПАО "Лензолото" (-2,4%), акции ПАО "Лента" (-2%), "Трубной металлургической компании" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,77 млрд рублей (из них 9,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,8 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").