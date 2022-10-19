Оператор Гонконгской биржи HKEx сократил квартальную чистую прибыль на 30%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 30%, выручку - на 23% на фоне слабой торговой активности.

Чистая прибыль HKEx в июле-сентябре снизилась до 2,26 млрд гонконгских долларов ($287,9 млн) против 3,25 млрд гонконгских долларов годом ранее, говорится в отчете компании.

Квартальная выручка сократилась до 3,94 млрд гонконгских долларов в связи с уменьшением объема биржевых и клиринговых сборов.

На конец сентября на рассмотрении биржи находились 144 заявки на первичное размещение бумаг в Гонконге.

Объем среднего ежедневного оборота акций, торгуемых на бирже, в третьем квартале упал в 1,7 раза в годовом выражении и составил 97,6 млрд гонконгских долларов.

С начала 2022 года капитализация HKEx упала на 44,4%, до 319,08 млрд гонконгских долларов.