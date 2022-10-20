Deutsche Boerse увеличила квартальную чистую прибыль на 25%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2002 года Deutsche Boerse AG, оператор одной из крупнейших бирж Европы, увеличила чистую прибыль на 25%, выручку - на 30%.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 391,2 млн евро против 312,9 млн евро годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до 2,03 евро с 1,64 евро годом ранее.

Квартальная EBITDA Deutsche Boerse выросла на 29%, до 642,3 млн евро.

Выручка компании увеличилась до 1,09 млрд евро по сравнению с 837,9 млн евро за третий квартал прошлого года.

Эксперты в среднем прогнозировали EBITDA Deutsche Boerse на уровне 590 млн евро, выручку - 1,02 млрд евро.

В компании отмечают существенное увеличение спроса на инструменты хеджирования рисков в условиях растущей рыночной неопределенности, в особенности на финансовые деривативы.

Повышению выручки Deutsche Boerse в прошедшем квартале также способствовал рост интереса трейдеров к ESG-продуктам.

Компания улучшила прогноз годовой выручки до "более 4,1 млрд евро" с ожидавшихся в июле 3,5 млрд евро, EBITDA - - до "более 2,3 млрд" евро с 2 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Deutschе Boerse выросла на 7,9%.