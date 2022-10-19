В ЕК отметили, что отказ от российского газа в ЕС проходит быстрее, чем ожидалось

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Странам ЕС удалось значительно снизить зависимость от российского газа быстрее, чем планировалось, утверждает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Когда в марте мы предложили план отказа от импорта углеводородов из России, мы очень сильно зависели от российского газа. Тогда мы полагали, что потребуется несколько лет на то, чтобы заместить газ из России. Но факт таков: нам потребовалось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих (от общего объема поставок газа из России - ИФ)", - сказала она в среду, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"Мы провели масштабный переход на других зарубежных поставщиков газа, но это далось большой ценой. И для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, нам необходимо вкладывать средства в развитие собственных источников энергии, особенно обновляемой", - добавила фон дер Ляйен.