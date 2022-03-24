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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:25

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза в ходе начинающегося в четверг двухдневного саммита в стремлении сократить зависимость от российского топлива планируют выйти на договоренности о совместной покупке газа, сообщают СМИ со ссылками на источники.

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Еврокомиссия заявила в среду, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный природный газ (СПГ) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Брюссель намерен воспользоваться присутствием на саммите президента США Джо Байдена, чтобы договориться о дополнительных поставках американского СПГ на следующие две зимы.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС на саммит написал, в частности, что события на Украине порождают различные вызовы внутри ЕС, не в последнюю очередь с точки зрения энергетической политики.

"На нашей встрече в Версале (10-11 марта - ИФ) мы договорились как можно скорее покончить с зависимостью от российских газа, нефти и угля. Теперь мы должны принять незамедлительные меры для защиты наших энергоресурсов на предстоящую зиму", - подчеркнул Мишель.

СМИ прогнозируют, что на саммите будет обсуждаться требование Москвы о переходе к оплате за газ в рублях. Это, как отмечают источники СМИ, может подорвать веденные ЕС санкции за счет эффективного размораживания российских активов.

В то же время, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно введения эмбарго на импорт российских нефти и газа.

Для принятия соответствующего решения необходим консенсус, однако, против выступают Германия и Венгрия, ссылаясь на экономический ущерб, который нанесет отказ от импорта.

В энергетический раздел повестки саммита ЕС войдет, в том числе, пункт об установлении потолка цен на газ, который является деликатным предметом предстоящей дискуссии, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Будет дискуссия по этому пункту, так как многие руководители (стран ЕС - ИФ) этого требуют. Но достигнут ли согласия? Это уже другая история, потому что некоторые этому противятся", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, установление потолка цен на газ является "частью разных вариантов", предлагаемых Еврокомиссией (ЕК) в своем документе по урегулированию энергетического кризиса. И ЕК готова дать объяснения с учетом преимуществ и недостатков этих вариантов.

Саммит Евросоюза пройдет 24-25 марта в Брюсселе. В двухдневном саммите в качестве приглашенного гостя примет участие президент США Джо Байден. Он присоединится к лидерам ЕС в первый день работы саммита для обсуждения поддержки Украины и укрепления трансатлантического сотрудничества.

ЕС Россия Украина США
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