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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В ЦБ пообещали следить за ситуацией с банковскими кредитами мобилизованных

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Банк России мониторит изменение условий по кредитам мобилизованным предпринимателям и ведет работу с конкретными банками, заявил в Совете Федерации зампред Банка России Алексей Гузнов.

Сенаторы у него спросили, как ЦБ собирается следить, чтобы банки не повышали ставку по кредитам мобилизованным предпринимателям или отказывали им в выдаче ссуды и стоит ли Совету Федерации взять этот вопрос под контроль.

"Тема вами поднятая абсолютно обоснованная и правомерная. К нам тоже поступают такого рода сигналы, соответствующий мониторинг осуществляется, включая работу с конкретными банками. Что касается необходимости контролирования этой ситуация, я думаю, что это совершенно верная постановка вопроса, такого рода контроль на постоянной основе нужен, тема очень серьезная", - ответил Гузнов.

Госдума 18 октября приняла законопроект, по которому кредитные каникулы распространяются на малые и средние предприятия (МСП), чей собственник и одновременно гендиректор был мобилизован.

Авторы поправок заявляют, что в стране есть 797 тысяч МСП в форме ООО с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа (это порядка 35% от зарегистрированных субъектов МСП). Задолженность по кредитам на 1 сентября была у 71,4 тысячи таких предприятий, их портфель кредитов составил 1,18 трлн рублей (около 15% от общего портфеля субъектов МСП).

В связи с этим законодатели предложили предоставить таким заемщикам право обратиться к кредитору с требованием предоставить кредитные каникулы на условиях, аналогичных для мобилизованных физлиц и ИП. Это даст возможность восстановить деятельность и платежеспособность субъектов МСП.

В течение кредитных каникул заемщик вправе не вносить платежи по договору. При этом право на каникулы может быть реализовано заемщиком в любой момент времени действия кредитного договора (договора займа), но не позднее 31 декабря 2023 года, а срок каникул составит весь срок военной службы единственного участника МСП, увеличенный на 90 дней, и может быть продлен на время его нахождения в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении.

Хроника 24 февраля – 19 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Банк России Алексей Гузнов Совет Федерации
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