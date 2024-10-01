Банк России отметил риски продолжающегося увеличения сроков ипотеки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает продолжающееся увеличение срока выдаваемых ипотечных кредитов: за последние 12 месяцев доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 6,8 п.п., а сроком от 25 до 31 года - на 4,2 п.п., говорится в анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач.

При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п.п. за год).

ЦБ отмечает, что увеличение сроков ипотеки несет риски: в течение длительного срока заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании кредита.

По данным ЦБ, количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев).

В то же время ЦБ наблюдает другую тенденцию: банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет. Во всех сегментах кредитования за год доля выдачи кредитных продуктов клиентам в возрасте до 35 лет увеличилась в среднем на 8 п.п.

Кроме того, выросла доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет (+7,8 п.п. по сравнению с годом ранее) и за II квартал 2024 года составила 11%.

Автокредиты чаще берут заемщики старше 35 лет (64% от общего количества автокредитов за II квартал 2024 года), а их доля в других кредитных продуктах такая же, как у заемщиков младше 35 лет.

Уровень одобрения заемщиков по всем типам кредитных продуктов в II квартале 2024 года в среднем упал: минус 8,2 п.п. за год по всем категориям кредитоспособности.

У заемщиков очень высокой категории кредитоспособности наблюдается наиболее быстрое восстановление уровня одобрения относительно предыдущего квартала (+6,5 п.п. за квартал).