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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ставки фрахта танкеров для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) продолжают бить рекорды, и эксперты ожидают их дальнейшего подъема с учетом приближения зимы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера на этой неделе поднялась до $450 тыс. в сутки. С начала текущего года она выросла в шесть раз.

Брокеры ожидают, что ставки аренды танкеров для транспортировки СПГ по основным маршрутам, в том числе, из Техаса в Северную Европу, в текущем месяце достигнут $500 тыс., поскольку спрос на них остается очень высоким.

В 2021 году стоимость фрахта СПГ-танкеров варьировалась от $30 тыс. до $300 тыс., отмечает WSJ. В 2022 году она бьет все новые и новые рекорды из-за изменения цепочек поставок энергоресурсов в результате российско-украинского конфликта.

СПГ
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