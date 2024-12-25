Индекс стоимости фрахта Baltic Dry в 2024 году рухнул на 52,5%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, рухнул на 52,5% в 2024 году. Это максимальные темпы падения с 2014 года, отмечает Trading Economics.

Baltic Exchange, которая рассчитывает данный индикатор, возобновит публикацию ежедневных отчетов после рождественских и новогодних праздников - 2 января 2025 года.

Стоимость аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в этом году сократилась на 66,7%. Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно и уголь, уменьшилась на 48,7%. Стоимость судов класса supramax, менее значительных по вместимости, снизилась на 32%.