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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

США выделят $1,3 млрд на покрытие кредитов фермеров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США объявил о запуске программы покрытия части кредитов порядка 36 тысячам фермеров страны. Стоимость программы составляет $1,3 млрд.

Программа будет профинансирована из средств, выделенных на борьбу с негативным влиянием инфляции в соответствии с законом Inflation Reduction Act, принятым Конгрессом в августе. Всего в рамках этого закона Министерству сельского хозяйства выделено $3,1 млрд. К 18 октября ведомство предоставило кредиты всего примерно 115 тысячам фермеров, которые не смогли получить заемные средства в других финансовых институтах.

"Не по своей вине фермеры и владельцы ранчо за последние несколько лет столкнулись с невероятно тяжелыми обстоятельствами. Объявленное финансирование поможет фермерам продолжать заниматься сельским хозяйством и обеспечит производителям новый старт в сложных условиях", - заявил министр сельского хозяйства страны Том Вилсэк.

США Минсельхоз Том Вилсэк
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