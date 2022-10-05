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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

План Байдена списывать кредитов студентов обойдется бюджету США $379 млрд за 30 лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Предложение президента США Джо Байдена снизить долговую нагрузку на американцев, бравших кредиты на образование, обойдется бюджету страны в среднем в $30 млрд в год в следующее десятилетие, подсчитали в Министерстве образования страны.

В следующие 30 лет стоимость этого плана обойдется Штатам в $379 млрд в текущих ценах, предупредило ведомство.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США (CBO) оценило, что списание студенческих кредитов обойдется стране примерно в $400 млрд в следующие 30 лет, а размер непогашенных кредитов на образование увеличится на $20 млрд в этом году.

Байден объявил о программе списания образовательных кредитов на сумму от $10 тысяч до $20 тысяч в конце августа. Под критерии программы попадают американцы, которые зарабатывают менее $125 тысяч в год, а также семейные пары, совокупный доход которых не превышает $250 тысяч в год.

Власти США ожидают, что в программе списания студенческого долга поучаствуют более 40 млн человек.

Совокупный размер непогашенных кредитов на образование в США оценивается в $1,7 трлн. Дискуссии о необходимости федеральных мер по сокращению долговой нагрузки на бывших студентов ведутся уже долгое время, поскольку многие американцы жалуются на невозможность расплатиться со студенческим долгом даже спустя десятилетия и при относительно высокой зарплате.

Дефицит бюджета США в текущем финансовом году составит $1,03 трлн, согласно августовской оценке Белого дома. По сравнению с предыдущим фингодом отрицательное сальдо сократится примерно на $1,7 трлн, однако все еще будет выше, чем в допандемийном 2019 фингоду, когда дефицит составлял $984 млрд.

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