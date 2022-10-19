Акции британских банков падают на опасениях роста налогов в финсекторе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цена бумаг крупнейших банков Великобритании активно снижается на сообщениях, что новый министр финансов Джереми Хант рассматривает возможность увеличения налогов для финансовых компаний.

Акции Lloyds падают на 3,5%, NatWest - на 1,7%, Barclays - на 1,4% в ходе торгов в среду.

Хант может ввести новые налоги в финсекторе, чтобы закрыть дыру в бюджете размером около 40 млрд фунтов ($45 млрд), ранее написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Ставка налога на корпоративную прибыль в Великобритании составляет 19%, но банки платят дополнительно 8%, то есть ставка налога для них составляет 27%. В случае увеличения общей ставки до 25% эффективная ставка налога в банковском секторе вырастет до 33%.

"Размышления правительства представляются крайне недальновидными в период, когда власти должны стремиться увеличить инвестиции в британскую экономику", - отметил старший рыночный аналитик в CMC Markets Майкл Хьюсон.