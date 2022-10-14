Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новым министром финансов Великобритании в пятницу назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит.

Об этом говорится в заявлении британского правительства в твиттере.

Таким образом, отмечают британские СМИ, за год в Великобритании сменились уже четыре министра финансов.

В канцелярии британского премьера заявили, что пост заместителя Ханта займет Эдвард Аргар.

В пятницу экс-министр финансов Великобритании Квази Квартенг заявил, что покидает эту должность - спустя 38 дней после назначения.

Ранее в письме к Квартенгу британский премьер Лиз Трасс заявила, что "ей жаль его ухода из состава правительства". "Я глубоко уважаю решение, которое вы приняли сегодня. Вы поставили на первое место интересы страны", - говорится в письме Трасс.

При этом, в письме Квартенга, напротив, утверждается, что именно Трасс попросила его уйти с поста министра финансов. "Вы попросили меня оставить должность министра финансов. Я согласился", - говорилось в его заявлении.

Квартенг занял пост министра финансов в начале сентября этого года, а его предшественник Надим Захави проработал в этой должности около двух месяцев.