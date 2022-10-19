Сбербанк опасается потери 14 млрд руб. при банкротстве Антипинского НПЗ из-за налогов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк обеспокоен возможностью потерь на сумму 14,3 млрд руб. в деле о банкротстве АО "Антипинский НПЗ" (АНПЗ). Эти опасения глава кредитной организации Герман Греф изложил в письме в правительство, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

"Прямые потери банка как залогового кредитора могут составить до 14,3 млрд руб., будут удержаны непосредственно с банка", - передал собеседник агентства содержание письма Грефа.

Опасения Сбербанка, судя по всему, связаны со спором между конкурсным управляющим Константином Сичевым и Федеральной налоговой службой (ФНС) об очередности уплаты АНПЗ 18,22 млрд руб. недоимки по налогу на прибыль и начисленных на эту сумму пеней. Этот налог АО-банкрот включило в декларацию за III квартал 2021 года, после того как в мае прошлого года имущественный комплекс НПЗ, находящийся в залоге у Сбербанка и его дочернего ООО "СБК", был продан за 110,87 млрд руб. ООО "Русинвест". Эта сумма прибыли образовалась у АО-банкрота в результате реализации ранее принадлежавшего ему имущества.

Управляющий считает, что недоимка должна уплачиваться за счет средств, оставшихся после удовлетворения требований реестровых кредиторов. ФНС полагает, что сумма налога подлежит отнесению к пятой очереди текущих платежей, то есть должна быть перечислена в бюджет в приоритетном порядке.

По итогам рассмотрения спора в первых двух инстанциях правильной признана позиция управляющего. Третья инстанция – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа – несколько раз откладывал слушания.

Причиной переносов было то, что аналогичный спор в рамках дела о банкротстве ООО "Предприятие строительных работ энергетики" находился в поле зрения Верховного суда РФ. Конкурсный управляющий неудачно пытался обжаловать в ВС РФ решения нижестоящих судов, которые установили, что уплата налога на прибыль, полученную в результате реализации имущества должника, должна идти в составе пятой очереди текущих платежей.

Судья ВС РФ Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра решений, которые соответствуют позиции ФНС. После этого суд округа решил возобновить рассмотрение аналогичного спора в рамках дела АНПЗ. Ближайшее заседание назначено на 31 октября.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком. В сентябре 2019 года по заявлению СБК Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.

Общую сумму требований конкурсных кредиторов АО "АНПЗ" по материалам картотеки арбитражных дел и данным Единого федерального реестр сведений о банкротстве установить не удается. По словам источника "Интерфакса", в письме фигурирует цифра 157 млрд руб.

После покупки "Русинвестом" имущественного комплекса завода Греф говорил, что Сбербанк сформировал все необходимые резервы по долгу АНПЗ. "Мы все предыдущие годы формировали резервы под этот актив, поэтому на сегодняшний день или немного позитивно будет для нашего P&L, или нейтрально", - добавил глава Сбербанка.