Управляющий Антипинского НПЗ попросил привлечь к субсидиарной ответственности Мазурова

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Антипинский НПЗ" Константин Сичевой попросил Арбитражный суд Тюменской области привлечь бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко и бизнесмена Дмитрия Мазурова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Сичевой просит приостановить производство по рассмотрению заявления в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Заявление суд начнет рассматривать 6 февраля на предварительном заседании.

Лисовиченко в феврале 2022 года был задержан в Италии. Генпрокуратура России просила о его экстрадиции, суд в Бари отклонил этот запрос.

Мазуров в июле 2019 года был задержан в аэропорту "Шереметьево" и с тех пор находится под стражей. Летом 2021 года его дело поступило в суд. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка, а также растрата 473 млн руб. В окончательной редакции обвинения следствие также добавило умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: по данным СМИ, речь идет об избиении модели. Вины он не признает.

Дело на Мазурова было возбуждено по жалобе Сбербанка.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

Сбербанку после появления признаков банкротства завода в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited.

По состоянию на 19 декабря 2019 года в реестр кредиторов Антипинского НПЗ были включены требования на общую сумму 252,259 млрд рублей. Большая часть этой суммы - требования Сбербанка.

По мнению банка, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Геннадия Лисовиченко также подозревают в том, что он в 2018 году пытался незаконно получить премию в размере $10 млн накануне увольнения. Деньги он так и не получил, а затем тщетно пытался добиться этой выплаты через суд. Обвинения в злоупотреблении полномочиями в его адрес связаны с тем, что он заключил сделку, заведомо невыгодную для НПЗ, которая, по оценке следствия, нанесла предприятию более 35 млн рублей ущерба.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов.