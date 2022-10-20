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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% второй месяц подряд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, сообщил также НБК.

Решение было ожидаемым, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ решил оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

НБК Китай MLF LPR
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