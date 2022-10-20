Technip Energies выйдет из "Арктик СПГ 2" в первой половине 2023 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французская Technip Energies (лидер ЕРС-подрядчика "Арктик СПГ 2", включающего также итальянскую Saipem и российский "НИПИГАЗ") продолжает выход из проекта, расформировала с проекта весь эксплуатационный персонал, говорится в ее отчетности за III квартал 2022 года.

"Мы подписали рамочное соглашение о выходе с нашим заказчиком, которое в настоящее время реализуем. Планируем завершить этот процесс в первой половине 2023 года", - отмечает компания.

В июле Technip Energies сообщала, что в соответствии с применимыми санкциями ЕС и в соответствии с требованиями контракта подавляющая часть работ была приостановлена, а процесс выхода из проекта займет "еще несколько месяцев из-за условий контракта и заложенный сметы проекта".

8 апреля Евросоюз ввел санкции в отношении России на поставку ряда товаров и оборудования для производства СПГ.

Непосредственным ЕРС-подрядчиком "Арктик СПГ 2" является компания NovArctic, куда входят Technip, Saipem и "НИПИГАЗ". Стоимость ЕРС-контракта оценивалась в $11,2 млрд. При этом контракты были поделены на российскую и зарубежную части и выполняются двумя разными юридическими лицами с разными долями участия. Сообщалось, что стоимость зарубежной части составляет, исходя из материалов Technip Energies, $7,6 млрд, и в этом контракте у лидера - 84%, то есть $6,4 млрд. В российской части на Technip Energies приходится $1,2 млрд. Доля в российской части распределена равномерно между тремя участниками, а стоимость контракта - $3,6 млрд.

Теперь "НИПИГАЗ" останется единственным ЕРС-подрядчиком "Арктик СПГ 2".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая - всего 19,8 млн т/г. Инвестиции в проект оценивались в $21,3 млрд. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

"НОВАТЭКу" в проекте "Арктик СПГ 2" принадлежит 60%, по 10% у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, а также у консорциума японских компаний Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC).

Несмотря на уход иностранных подрядчиков, "НОВАТЭК" пока подтверждает сроки запуска 1-й очереди "Арктик СПГ 2" в 2023 году, 2-й - в 2024 году, 3-й - в 2026 году.