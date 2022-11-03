Greenpeace призвала TotalEnergies отказаться от финансирования "Арктик СПГ 2"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экологическая организация "Гринпис" (Greenpeace) призвала французскую TotalEnergies отказаться от финансирования проекта "Арктик СПГ 2" для гармонизации действий компании с ее же климатической стратегией.

"Чтобы привести свою деятельность в соответствие со своей климатической стратегией и целями климатической нейтральности, TotalEnergies должна прекратить инвестировать в новые нефтегазовые проекты, начиная с Восточноафриканского нефтепровода (EACOP), проекта СПГ в Мозамбике и строящегося терминала "Арктик СПГ 2" в России", - говорится в пресс-релизе Greenpeace.

Отмечается, что, по оценке Greenpeace France, в 2019 году (выбран базовым для оценки ситуации вне зависимости от кризиса, связанного с COVID) выбросы TotalEnergies составили 1 млрд 637 млн 648 тыс. тонн CO2-эквивалента, в то время как сама компания сообщила о выбросах в объеме 455 млн тонн эквивалента CO2.

"Результаты шокируют. TotalEnergies только что сообщила о рекордной прибыли на фоне рекордно высоких цен на газ, и в то же время она, похоже, резко занижает данные о своих выбросах и преуменьшает свою роль в разжигании климатического кризиса. Этот отчет ставит под сомнение всю климатическую стратегию TotalEnergies и амбиции углеродной нейтральности на 2050 год. С учетом этой новой оценки выбросов Total эти цели кажутся совершенно нереалистичными", - приводятся в пресс-релизе слова активиста Greenpeace France Франсуа Шартье.

TotalEnergies владеет в проекте "Арктик СПГ 2" 10%, как и китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Наибольшей долей в проекте распоряжается "НОВАТЭК" - 60%.