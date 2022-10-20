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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" снизил стоимость трех выставленных на продажу универмагов в Москве, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, который проводит торги.

"Добрынинский" и "Белград", а также ТЦ "Премьера" на проспекте Вернадского продадут в форме голландского аукциона (на понижение) в середине ноября", - уточнили в РАД.

Универмаг "Добрынинский" продается за 1,7 млрд рублей. Минимальная цена лота - 1,4 млрд рублей.

Универмаг "Белград" продается по начальной цене 820,8 млн рублей. Минимальная цена - 738,7 млн рублей.

ТЦ "Премьера" выставлен с начальной ценой 1,05 млрд рублей. Минимальная цена - 840 млн рублей.

Ранее "Добрынинский" был выставлен с начальной стоимостью 1,8 млрд руб. В ТЦ "Белград" первичный аукцион был английский (на повышение). Прежняя начальная цена ТЦ "Премьера" составляла 1,32 млрд руб.

Траст Москва РАД Белград Добрынинский Премьера
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