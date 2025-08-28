ТЦ "Белград" на юге Москвы выставлен на продажу

Это первый объект, находящийся в частной собственности, выставленный на торги госкомпании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" объявил аукцион по продаже торгового центра (ТЦ) "Белград" на юге Москвы, сообщили в пресс-службе института развития.

"ДОМ.РФ продаст с торгов ТЦ "Белград" площадью 12,9 тысячи кв. м. Это первый объект, находящийся в частной собственности, выставленный на торги госкомпании. Ранее "ДОМ.РФ" реализовывал на своих аукционах только неиспользуемое имущество, находящееся в федеральной собственности", - отмечают в компании.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 сентября. Аукцион состоится 7 октября. Начальная цена лота - 1,201 млрд рублей.

Торги проводятся на повышение. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

"Мы запускаем торги частной недвижимостью. Это знаковое событие для рынка. В клиентской базе "ДОМа.РФ" - более 24 тысяч адресов потенциальных инвесторов", - отметил заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов. Заявки на реализацию частных объектов направляются их собственниками - юридическими лицами - в "ДОМ.РФ". Среди требований к будущим лотам: недвижимость должна быть расположена на территории России; ее рыночная стоимость должна превышать 10 млн рублей; у объектов должны отсутствовать права третьих лиц, запреты на совершение действий по регистрации.

ТЦ находится в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, по адресу: улица Домодедовская, додм 28. Трехэтажное здание построено в 1983 году. Капитальный ремонт центра провели в 2022 году. ТЦ будет передан новому инвестору с работающими арендными бизнесами. Заполняемость объекта составляет 95%. Недвижимость можно использовать в текущем назначении, также она подходит под редевелопмент с реализацией коммерческого или жилого проекта.

Это не первая попытка реализовать актив. Ранее банк непрофильных активов "Траст" уже выставлял его на торги несколько раз с понижением цены.