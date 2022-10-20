ММК планирует разместить локальные облигации для замены евробондов-2024

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) одобрил размещение компанией локальных облигаций, которые должны заместить долларовые еврооблигации с погашением в 2024 году, следует из раскрытия ММК.

Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Таким образом, максимальный объем размещения новых локальных бумаг может составить $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%.

"Замещающие" облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по этим евробондам. Погашение облигаций и выплата доходов по ним будет производиться в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.