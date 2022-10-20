"ЛУКОЙЛ" разместил локальные облигации на $562,7 млн для замещения евробондов-2023

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году на локальные долговые бумаги.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 37,51%, сообщила компания. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V. Срок погашения обмениваемых евробондов - 24 апреля 2023 года, ставка купона - 4,563% годовых. Ближайшая дата выплаты купона по этому выпуску - 24 октября.

Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу Банка России на дату выплат.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".

Это первый из находящихся в обращении пяти выпусков еврооблигаций компании, который частично замещен локальными бумагами. "ЛУКОЙЛ" в октябре проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков.