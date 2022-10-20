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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Объем неэнергетического экспорта РФ за 8 месяцев в денежном выражении вырос на 7%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ за январь-август 2022 года в денежном выражении вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $125 млрд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Что касается несырьевого неэнергетического экспорта в целом: по итогам восьми месяцев этого года, несмотря на уменьшение поставок, его номинальная стоимость в денежном выражении выросла на 7%, это по сравнению, соответственно, с прошлым годом, она достигла $125 млрд", - сказал он, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".

Глава правительства отметил изменение географии зарубежных поставок. "Значительное сжатие торговли с Соединёнными Штатами Америки, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими, дружественными партнерами. Я пример приведу: расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Очень хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам", - описал Мишустин изменения географии ННЭ.

Он проиллюстрировал тему переориентации поставок ситуацией с экспортом металлопродукции. "Европейские страны отказались от закупок продукции наших металлургов, чем заметно повысили свои издержки. Уже увеличиваются поставки проката в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, страны СНГ. С учетом фактора китайской экономики отгрузки этих и других российских товаров в страны Азии могут вырасти еще больше", - сказал премьер-министр.

"Осваивая новые рынки, необходимо, конечно, не забывать о тех, с кем установились деловые связи", - подчеркнул он.

"Подтверждается устойчивый спрос на пиломатериалы, целлюлозу, упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения - в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует масложировая продукция, которая востребована в государствах Ближнего Востока. Мы продолжаем экспортировать зерно в Египет, в Турцию, в регион Персидского залива, в африканские, в азиатские государства. В текущем году почти вдвое выросли поставки мяса в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ, в Северную Африку. В отдельных секторах санкции не помешали переходу на экспорт товаров более высоких переделов. Например, в этом году мы нарастили поставки переработанной рыбной продукции в Азию и даже в Европу", - перечислил Мишустин.

По итогам 2021 года ННЭ из РФ составил $193 млрд, увеличившись на 37% по сравнению с 2020 годом ($141 млрд). Наибольшая доля ННЭ пришлась на металлопродукцию (25,6%), химические товары (19,6%), машиностроение (19,1%) и продовольствие (17,7%). Основными направлениями ННЭ в 2021 году для России стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Михаил Мишустин
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