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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Товарооборот России и Турции за 9 месяцев удвоился до $47 млрд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года товарооборот России и Турции составил $47 млрд, что в два раза больше, чем в первые девять месяцев 2021 года, сообщил на форуме "Сделано в России" замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

По его словам, в министерстве прогнозируют, что за весь год товарооборот с Турцией составит $60 млрд, но в реальности показатель может быть больше, учитывая динамику первых девяти месяцев.

"Товарооборот должен достигнуть $60 млрд, а грузооборот в Азово-Черноморском бассейне, по нашим оценкам, по оценкам Минэкономразвития, который мы считали исходя из оценок товарооборота, в первую очередь с Турцией, из транзитного товарооборота, может достигнуть 250 млн тонн по году. Но, возможно, наши оценки окажутся достаточно консервативными, потому что те данные, которые у нас есть, к примеру, за 9 месяцев этого года, они показывают, что у нас практически $47 млрд. Это товарооборот в Турции только за 9 месяцев этого года. Рост практически в два раза по сравнению с прошлым годом", - заявил Ильичев.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь 2021 года товарооборот с Турций равнялся $23,3 млрд (рост на 53,9% к январю-сентябрю 2020 года). За весь 2021 год показатель составил $33 млрд (рост на 57,0%).

Основной рост показателей экспорта в Турцию, по словам Ильичева, приходится на энергетические товары, однако наблюдалось увеличение и несырьевого неэнергетического экспорта - на 19%, до $10,5 млрд. "Мы видим, что поставки в Турцию растут, и в древесине, целлюлозе, в продукции лесопереработки достаточно значимый рост в 1,6 раза, до $1,5 млрд, в продукции химической промышленности - пластмасса, каучук и так далее", - сообщил он.

Увеличились поставки в Турцию также отдельных видов металлопродукции. "Несмотря на наши прогнозы, есть рост по некоторым позициям металлургии, хотя понятно, что санкции, которые вводит Европа, например, существенно сокращают те оценки поставок металлопродукции в Турции, которые у нас были чуть раньше", - сказал чиновник.

"В общем, несмотря на те сложности с логистикой, с которыми мы все сталкивались, и которые сегодня уже обговаривали и обсуждали, у нас с Турцией заметный рост поставок по экспорту, заметный рост поставок и импортных товаров тоже по понятным причинам", - подытожил Ильичев.

Минэкономразвития Турция Владимир Ильичев ФТС
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