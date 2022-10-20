Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Финская фармкомпания "Орион Фарма" опровергла сообщение об уходе из России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Финская фармацевтическая компания "Орион Фарма" (Orion Pharma, OP) опровергла сообщения СМИ об уходе из России, в настоящий момент у компании нет планов по ликвидации к концу года, говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

"На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности, а приведенные источники не являются достоверными и не могут быть подтверждены", - говорится в заявлении президента и генерального директора "Орион Корпорейшн" Тимо Лаппалайнена.

Отмечается, что Orion Pharma работает в обычном режиме, продолжая взаимодействие с дистрибьюторами и покупателями.

"Любые внутренние процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией Орион Фарма, и осуществляются в обычном порядке ведения хозяйственной деятельности. Орион Корпорейшн рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России с учетом долгосрочного сотрудничества с локальными партнерами и покупателями и в целом присутствия компании на российском рынке", - подчеркивается в заявлении.

При этом, к данному моменту никаких определенных решений о работе компании "не принято, в частности, информация о ликвидации или прекращении деятельности Орион Фарма является ложной".

"Мы видим нашей задачей предоставление высококачественных медицинских продуктов на российском рынке в интересах потребителей. Несмотря на непростую ситуацию и частные ограничения, связанные с производством и логистикой, мы намерены продолжить такую поддержку, в том числе путем восстановления каналов дистрибьюции лекарственных средств Орион, применяемых при лечении и профилактике серьезных заболеваний и состояний", - отмечается в заявлении.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель - финская компания Orion Farma, работающая в РФ 15 лет. Издание сообщало, что компания начала ликвидацию российского офиса.

Основной препарат компании - Метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Orion Pharma
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ до конца года направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Объем неэнергетического экспорта РФ за 8 месяцев в денежном выражении вырос на 7%

"Белуга" будет платить не менее 50% от прибыли по обновленной дивполитике

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

Индекс Мосбиржи превысил 2000п, индекс РТС вырос на 1,3%

Индекс Мосбиржи превысил 2000п, индекс РТС вырос на 1,3%

Совместному предприятию "Соллерса" и Isuzu разрешили расторгнуть СПИК

"Коммерсантъ" узнал о возможной смене гендиректора "Почты России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });