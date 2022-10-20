Финская фармкомпания "Орион Фарма" опровергла сообщение об уходе из России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Финская фармацевтическая компания "Орион Фарма" (Orion Pharma, OP) опровергла сообщения СМИ об уходе из России, в настоящий момент у компании нет планов по ликвидации к концу года, говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

"На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности, а приведенные источники не являются достоверными и не могут быть подтверждены", - говорится в заявлении президента и генерального директора "Орион Корпорейшн" Тимо Лаппалайнена.

Отмечается, что Orion Pharma работает в обычном режиме, продолжая взаимодействие с дистрибьюторами и покупателями.

"Любые внутренние процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией Орион Фарма, и осуществляются в обычном порядке ведения хозяйственной деятельности. Орион Корпорейшн рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России с учетом долгосрочного сотрудничества с локальными партнерами и покупателями и в целом присутствия компании на российском рынке", - подчеркивается в заявлении.

При этом, к данному моменту никаких определенных решений о работе компании "не принято, в частности, информация о ликвидации или прекращении деятельности Орион Фарма является ложной".

"Мы видим нашей задачей предоставление высококачественных медицинских продуктов на российском рынке в интересах потребителей. Несмотря на непростую ситуацию и частные ограничения, связанные с производством и логистикой, мы намерены продолжить такую поддержку, в том числе путем восстановления каналов дистрибьюции лекарственных средств Орион, применяемых при лечении и профилактике серьезных заболеваний и состояний", - отмечается в заявлении.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель - финская компания Orion Farma, работающая в РФ 15 лет. Издание сообщало, что компания начала ликвидацию российского офиса.

Основной препарат компании - Метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита.