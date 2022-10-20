Минпромторг заявил, что финская "Орион Фарма" не уведомляла об уходе из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Финская фармацевтическая компания "Орион Фарма" (Orion Pharma, OP), производитель препарата "Метипред" для лечения ревматоидного артрита и других заболеваний, не уведомляла Минпромторг о своем уходе с российского рынка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"Уведомлений об уходе с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов, входящих в портфель компании, в Минпромторг России не поступало. Компании направлен официальный запрос", - сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства.

При этом в ведомстве отметили, что в ближайшее время в гражданском обороте появится отечественный аналог "Метипреда". Там сообщили что, согласно данным Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России, по состоянию на октябрь 2022 года зарегистрировано два отечественных владельца регистрационного удостоверения на лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) метилпреднизолон в лекарственной форме лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения: ООО "Эллара" и ООО "ФК Арзу-СЛС".

"В ближайшее время компании планируют выпуск в гражданский оборот указанного лекарственного препарата", - сообщили в Минпромторге.

В пресс-службе добавили, что в начале сентября этого года "Орион Фарма" проинформировала министерство о некоторых трудностях в обеспечении бесперебойных поставок другого лекарственного средства – "Дивигель", "связанных с возросшим спросом на лекарственный препарат". "Имеющиеся производственные мощности не успевают покрывать увеличенный спрос", - уточнили в Минпромторге.

В четверг, 20 октября, газета "Ведомости" сообщила, что российский рынок может покинуть первый западный фармпроизводитель – финская компания Orion Pharma (OP), производитель препарата "Метипред", которая работает на российском рынке 15 лет. По данным компании RNC Pharma, которые приводит издание, на производимый OP "Метипред" приходится 82% от всех российских продаж препаратов с МНН метилпреднизолон в упаковках и порядка 84% – в денежном выражении.