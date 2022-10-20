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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Завод "Москвич" планируется запустить в декабре, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2022". Перед началом пленарного заседания столичный градоначальник и председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве".

"Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - сказал Собянин в рамках доклада Мишустину.

Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

Концерн Renault в середине мая передал свой московский завод (ЗАО "Рено Россия", ранее – "Автофрамос") в управление правительству Москвы. Московский автозавод после передачи был переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Власти столицы заявляли о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа" в подготовке проекта.

Москва Москвич Сергей Собянин
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