После ухода западных брендов в Москве стало на 20% больше предприятий

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Москве после ухода зарубежных брендов число предприятий выросло на 20%, заявил мэр города Сергей Собянин премьер-министру Михаилу Мишустину на экспортном форуме "Сделано в России - 2022".

Чиновники перед пленарным заседанием изучили экспозицию форума в Манеже, в том числе стенд "Сделано в Москве".

"Практически удвоились инвестиции в промышленность - малые, крупные предприятия, АПК и так далее. В том числе, благодаря тому, что поверили в федеральные, региональные меры поддержки, поверили в то, что спрос будет расти и что нужно заниматься импортозамещением. Количество предприятий не меньше стало, после того, как ушли определённые бренды, а стало на 20% больше. Это в последующем даст хороший эффект. С 2019 года мы выросли в сопоставимую цену на 36%", - сказал мэр.

Он отметил, что в общем представлении Москва - это не промышленный город, "но на самом деле - номер один по промышленности, по обрабатывающей промышленности, 700 тысяч работающих, около 14 тысяч предприятий".

По производству микроэлектроники столица занимает в стране первое место, а по фармацевтики - пока нет, но поставлена задача в ближайшие пять лет выйти на лидирующие позиции, продолжил Собянин Для этого строится четыре крупнейших завода в Европе по офсетным сделкам. Всего у Москвы более 10 крупных офсетных сделок, из них большинство в фармацевтике, на втором месте - микроэлектроника.

"Пищевая промышленность. Сегодня мы с Московской областью делим первые места, надеюсь, что с запуском предприятий мы тоже выйдем на первые позиции, сегодня 14 предприятий строится в Москве. И, конечно, это крупнейшие предприятия АПК, сегодня они приобретают колоссальное значение и развиваются. По строительным предприятиям Москва занимает седьмое место, но надеюсь, что за 3-4 года с запуском крупных кластеров выйдем на лидирующие позиции", - сообщил Собянин.

Мишустин отметил промышленные достижения столицы.

"Москва - город уютный, комфортный, много скверов и парков, и здесь просто не знают, что за красивыми такими местами или живописно оформленными улицами скрывается современное, технологичное, экологичное производство. В этом смысле то, что вы локализуете очень такие непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности, электротранспорта, как вы сказали, чтобы стать кластером, основным, по производству, во многом в электротранспорте, это просто не может не радовать", - сказал премьер.

По данным мэрии, совокупный экспорт товаров и услуг Москвы по итогам 2021 года составил 17,4 триллиона рублей, в том числе 15,3 триллиона рублей экспорт товаров и 2,1 триллион рублей - услуг. Среди ключевых стран-импортеров выделяются Китай - 2,2 триллиона рублей, Белоруссия - 832 млрд рублей и Казахстан - 282 млрд рублей. В Москве работает более 14,1 тысячи компаний-экспортеров, что составляет около 21,4% от общего числа российских экспортеров.

За последнее время с российского рынка полностью или частично ушло около 1,2 тысячи зарубежных компаний. В значительной степени освободились такие популярные рыночные ниши, как одежда, мебель, продукты питания, косметика, предметы интерьера и многие другие. В этих условиях приоритетом является импортозамещение товаров данных категорий, а не поиск поставщиков в других странах. С учетом изменений на рынке и запросов производителей столичное правительство расширило программу "Сделано в Москве", которая ранее была нацелена на продвижение товаров на зарубежных рынках. Теперь к этому добавились меры поддержки для увеличения продаж внутри страны.