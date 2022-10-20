American Airlines завершила III квартал c рекордной выручкой

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - American Airlines Group по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре достигла рекордных $13,462 млрд по сравнению с $8,969 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль увеличилась до $483 млн, или 69 центов в расчете на акцию, против $169 млн, или 25 центов на акцию, годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку авиаперевозчика на уровне $13,365 млрд, прибыль - 54 цента на акцию.

Загруженность рейсов в минувшем квартале составляла 85,3% по сравнению с 78,7% за тот же период 2021 года.

American Airlines в четвертом квартале планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 50-70 центов на акцию. Авиакомпания прогнозирует повышение выручки на 11-13% относительно результата доковидного 2019 года, при этом провозные емкости, как ожидается, сократятся на 5-7%, говорится в отчетности.

Эксперты в среднем ожидают, что American Airlines получит прибыль в районе 19 центов на акцию в текущем квартале.

Котировки акций авиакомпании растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость American Airlines упала на 22% (до $8,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 22,5%.