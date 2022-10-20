Китайская Great Wall выведет на рынок РФ две модели внедорожников Tank

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), реализующий в РФ автомобили SUV-сегмента под одноименным брендом и маркой Haval, планирует вывести на российский рынок две модели рамных внедорожников бренда Tank в начале 2023 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе марки, в январе следующего года на рынок России выйдут внедорожники модели T300, в марте – Т500. На первоначальном этапе автомобили будут импортироваться из-за рубежа, уточнили в компании.

Бренд Tank был основан GWM в 2021 г. Россия станет для него вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии. Там марка была представлена летом этого года.

Модели построены на базе одноименной модульной платформы разработки GWM, ориентированной на поездки по бездорожью.

Линейка силовых агрегатов Tank включает базовый двухлитровый бензиновый турбированный двигатель с непосредственным впрыском топлива мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 387 Нм. Второй бензиновый двигатель - трехлитровый V-образный с шестью цилиндрами, мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 500Нм. Линейка TANK также компонуется гибридными установками с электродвигателем: как классическими, так и подключаемыми.

По данным АЕБ, продажи GWM в РФ (бренды Haval и Great Wall) за 9 месяцев 2022 г. снизились на 17%, до 20,791 тыс. шт., при общем падении рынка на 59,8%. Доля группы на упавшем рынке выросла более чем вдвое - с 2% до 4,1%.

GWM – единственный китайский автопроизводитель с локальным производством в РФ по полному циклу. Автомобили Haval выпускаются в рамках СПИКа, подписанного в конце 2020 г., на тульском заводе "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". В частности, это модели кроссоверов F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9.