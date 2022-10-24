Китайская Great Wall Motor в III квартале увеличила чистую прибыль на 81%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в стране, по итогам третьего квартале увеличила чистую прибыль на 80,7% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,56 млрд юаней ($353,2 млн), сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка выросла на 29,4% и достигла 37,346 млрд юаней.

За девять месяцев текущего года GWM получила чистую прибыль в размере 8,16 млрд юаней, что на 65% выше показателя за тот же период годом ранее. Выручка повысилась на 9,6% - до 99,48 млрд юаней.

Компания с начала года продала 802 313 автомобилей, включая 96 916 на новых источниках энергии (NEV). Поставки за рубеж составили 111 744 машины, что на 14,1% выше показателя годом ранее.

Средняя цена реализации автомобилей увеличилась на 20,7% и достигла 124 тыс. юаней ($17,11 тыс.).

Инвестиции компании в НИОКР в январе-сентябре составляли 8,544 млрд юаней.

Компания выпускает автомобили на заводах в КНР, Индии, России и Таиланде.

Котировки акций GWM в ходе торгов в Гонконге в понедельник растут на 2,1%, в Шанхае - на 1,9%.