Банки РФ в сентябре увеличили ипотечный портфель на 2,4% после роста на 2% в августе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре увеличили ипотечный портфель на 2,4% (в августе +2%), что выше среднемесячного уровня 2021 года, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Рост ипотеки может замедлиться в последующие месяцы из-за вероятного снижения спроса на жилье на фоне повышения неопределенности и потенциального ужесточения банками кредитных условий, отмечает ЦБ.

Выдачи ипотеки в сентябре выросли на 13%, до 518 млрд руб. с 459 млрд руб. в августе. Быстрее они росли в секторе вторичного жилья (+15% по сравнению с августом), чем первичного (+11%, 243 млрд руб.). В итоге по объему выдач "вторичка" обогнала "первичку" (около 275 млрд руб. против 243 млрд руб.).

Ипотека на первичное жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ - 240 млрд руб. в сентябре (219 млрд руб. в августе). Наибольший объем в сентябре приходился на льготную ипотеку - 157 млрд руб. (137 млрд руб. в августе), которая все чаще выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности эта скидка в большей мере оплачивается самим заемщиком через завышенную стоимость квартиры, отмечает ЦБ.