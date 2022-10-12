ЦБ ждет замедления выдач ипотеки из-за осторожности клиентов в условиях неопределенности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает замедление выдач ипотеки на фоне снижения спроса на жилье из-за общей неопределенности и более осторожного подхода населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков, говорится в консультативном докладе регулятора.

Ипотечный портфель за 8 месяцев вырос на 9,7% (до 13 трлн рублей на 1 сентября), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%). Основное замедление темпов роста пришлось на апрель и май (-0,1% ежемесячно), однако в августе прирост составил 2%, что в целом соответствует среднемесячному значению за второе полугодие 2021 года.

Всего за 8 месяцев предоставлено 2,7 трлн рублей новых ипотечных кредитов, что на четверть меньше 3,6 трлн рублей, выданных за аналогичный период прошлого года. При этом ипотека выдается в значительной степени в рамках программ господдержки: в августе ее доля составила 47% (68% на пике в апреле).

"Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из-за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков", - говорится в докладе.

ЦБ также отмечает рост выдачи более рискованных кредитов: с низким уровнем первоначального взноса, а также высоко закредитованным заемщикам. Доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% увеличилась до 40% во втором квартале (+5,5 п.п. относительно первого квартала). При этом на первичном рынке она достигла исторически высоких значений в 58% (+19 п.п. за квартал).

"С учетом преобладания ипотеки с господдержкой это может означать, что существенная часть кредитов в рамках них выдается с минимальным установленным размером первоначального взноса (15%)" - говорится в докладе.

Также на достаточно высоком уровне сохраняется доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% - 36% во втором квартале 2022 года (+5 п.п. относительно четвертого квартала 2021 года).