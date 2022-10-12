Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

ЦБ ждет замедления выдач ипотеки из-за осторожности клиентов в условиях неопределенности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает замедление выдач ипотеки на фоне снижения спроса на жилье из-за общей неопределенности и более осторожного подхода населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков, говорится в консультативном докладе регулятора.

Ипотечный портфель за 8 месяцев вырос на 9,7% (до 13 трлн рублей на 1 сентября), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%). Основное замедление темпов роста пришлось на апрель и май (-0,1% ежемесячно), однако в августе прирост составил 2%, что в целом соответствует среднемесячному значению за второе полугодие 2021 года.

Всего за 8 месяцев предоставлено 2,7 трлн рублей новых ипотечных кредитов, что на четверть меньше 3,6 трлн рублей, выданных за аналогичный период прошлого года. При этом ипотека выдается в значительной степени в рамках программ господдержки: в августе ее доля составила 47% (68% на пике в апреле).

"Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из-за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков", - говорится в докладе.

ЦБ также отмечает рост выдачи более рискованных кредитов: с низким уровнем первоначального взноса, а также высоко закредитованным заемщикам. Доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% увеличилась до 40% во втором квартале (+5,5 п.п. относительно первого квартала). При этом на первичном рынке она достигла исторически высоких значений в 58% (+19 п.п. за квартал).

"С учетом преобладания ипотеки с господдержкой это может означать, что существенная часть кредитов в рамках них выдается с минимальным установленным размером первоначального взноса (15%)" - говорится в докладе.

Также на достаточно высоком уровне сохраняется доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% - 36% во втором квартале 2022 года (+5 п.п. относительно четвертого квартала 2021 года).

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Ветрогенерация в Европе упала почти вдвое

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });