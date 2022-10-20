Сбор зерна в России составил 140,2 млн тонн
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России достиг 140,228 млн тонн, сообщил в четверг Росстат.
ЭкономикаПутин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зернаЧитать подробнее
В частности, в сельхозорганизациях сбор зерна составил 96,049 млн тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 42,718 млн тонн.
Росстат также сообщил, что сбор семян подсолнечника зафиксирован на уровне 3,025 млн тонн (в хозяйствах всех категорий), сахарной свеклы - 13,408 млн тонн, картофеля - 15,09 млн тонн.
Сбор овощей закрытого грунта составил 9,539 млн тонн.