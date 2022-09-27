Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна, в том числе около 100 млн тонн пшеницы, сказал президент РФ Владимир Путин.

"По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн тонн. Мы говорили - 140, 145, потом 147 млн тонн, сейчас уже предварительная оценка - 150 (млн тонн - ИФ), а пшеницы - порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России", - заявил Путин в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ во вторник.

Он напомнил, что в 2017 году сбор зерна в РФ составил 135,5 млн тонн, а рекорд РСФСР составлял 127 млн тонн в 1978 году.

"Таким образом, в нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал Путин.

Он также сообщил, что на сегодняшний день РФ собрала 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Банки и другие финорганизации хотят обязать отвечать на жалобы граждан в течение 15 дней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });