Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна, в том числе около 100 млн тонн пшеницы, сказал президент РФ Владимир Путин.

"По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн тонн. Мы говорили - 140, 145, потом 147 млн тонн, сейчас уже предварительная оценка - 150 (млн тонн - ИФ), а пшеницы - порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России", - заявил Путин в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ во вторник.

Он напомнил, что в 2017 году сбор зерна в РФ составил 135,5 млн тонн, а рекорд РСФСР составлял 127 млн тонн в 1978 году.

"Таким образом, в нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал Путин.

Он также сообщил, что на сегодняшний день РФ собрала 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.