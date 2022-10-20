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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Международные резервы РФ с 7 по 14 октября сократились на $4,3 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 октября составили $544,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 октября международные резервы равнялись $548,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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