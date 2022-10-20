Фунт перешел к росту на новости об отставке Трасс с поста премьера Британии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Курс фунта стерлингов начал активно расти после новости об отставке британского премьер-министра Лиз Трасс.

К 15:54 по московскому времени фунт в паре с долларом вырос примерно на 0,5%, до $1,1272 против $1,1218 на закрытие торгов в среду. Ранее курс достигал $1,1303, тогда как до появления слухов об уходе Трасс он торговался в небольшом минусе.

Вместе с тем британский фондовый индекс FTSE 100 начал слабо снижаться и к 15:41 по Москве потерял 0,05%, хотя ранее в ходе сессии он демонстрировал умеренный рост.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании опустилась на 2,1 базисного пункта, до 3,857%.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии в четверг, что влечет и ее отставку с должности премьера, на которой она проработала всего 45 дней.