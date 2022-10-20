Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Фунт перешел к росту на новости об отставке Трасс с поста премьера Британии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Курс фунта стерлингов начал активно расти после новости об отставке британского премьер-министра Лиз Трасс.

К 15:54 по московскому времени фунт в паре с долларом вырос примерно на 0,5%, до $1,1272 против $1,1218 на закрытие торгов в среду. Ранее курс достигал $1,1303, тогда как до появления слухов об уходе Трасс он торговался в небольшом минусе.

Вместе с тем британский фондовый индекс FTSE 100 начал слабо снижаться и к 15:41 по Москве потерял 0,05%, хотя ранее в ходе сессии он демонстрировал умеренный рост.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании опустилась на 2,1 базисного пункта, до 3,857%.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии в четверг, что влечет и ее отставку с должности премьера, на которой она проработала всего 45 дней.

Великобритания Лиз Трасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росреестр предложил разрешать физлицам сделки с недвижимостью только при согласии супруга

"Роснано" назвало целесообразным увеличение доли частного капитала в его новых проектах

В ЦБ не видят рисков для банковского сектора в оттоке средств населения

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

Минфин РФ до конца года направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Финская фармкомпания "Орион Фарма" опровергла сообщение об уходе из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });