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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Она сообщила, что преемник будет избран на следующей неделе. До этого момента Трасс будет продолжать исполнять свои обязанности.

Трасс отметила, что вступила в должность во времена экономической и международной нестабильности. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

Eлизавета II назначила Трасс премьером Великобритании 6 сентября. Трасс стала 15-м премьером, назначенным королевой, которая умерла два дня спустя, 8 сентября.

В последние дни британские СМИ сообщали о недовольстве деятельностью Трасс среди однопартийцев и обсуждениях ее возможной отставки. 18 октября премьер заявила, что намерена остаться на своем посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти.

Ранее 14 октября об отставке заявил Квази Квартенг министр финансов Великобритании, который пробыл на посту 38 дней. Этому предшествовало объявление о масштабном плане по сокращению налогов, который вызвал опасения экономистов в связи с ожидаемым ростом дефицита госбюджета, что привело к скачку доходности гособлигаций и обвалу курса фунта стерлингов. На смену Квартенгу пришел экс-глава МИД страны Джереми Хант.

Накануне, 19 октября глава МВД Великобритании Суэлла Браверман также сообщила об уходе с поста.

Великобритания Лиз Трасс
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