Прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась в два раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев 2022 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в два раза и составила 10,2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла почти на 40% - до 223,9 млрд рублей, себестоимость - на 13%, до 182 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 8% - до 41 млрд рублей, прибыль от продаж - на 16%, до 27,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения упала в семь раз - до 4 млрд рублей.