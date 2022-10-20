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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Мордашов передал контрольный пакет в "Свезе" менеджменту

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Контрольный пакет головной компании лесоперерабатывающей группы Алексея Мордашова ООО "Свеза" перешел к менеджменту в лице ООО "Фор Инвест".

"В структуре собственности группы "Свеза" произошли изменения. Головная компания группы - ООО "Свеза" - перешла под контроль ООО "Фор Инвест" (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в уставном капитале. Учредителями "Фор Инвест" являются топ-менеджеры группы "Свеза"", - говорится в пресс-релизе "Свезы".

Сумму сделки в компании не раскрыли, отметив, что для ее осуществления было привлечено банковское финансирование.

До сих пор головная компания группы "Свеза" на 100% находилась в собственности ООО "Севергрупп" Мордашова. Весной-летом этого года бизнесмен попал в санкционные списки западных государств.

Владельцы "Фор Инвеста", зарегистрированного в августе этого года, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", - гендиректор компании Анатолий Фришман, директор по закупкам и логистике Борис Диденко, директор по маркетингу Святослав Сарсон и директор по продажам Виталий Демиденко. Каждому принадлежит по 25% уставного капитала ООО.

Появление нового собственника не повлияет на структуру группы, решение о смене владельца принято "в целях сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления", сказано в сообщении.

ГК "Свеза" выпускает древесину, ДСП- и ЛДСП-плиты, а также является крупнейшим производителем березовой фанеры в мире. В группу входят ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности группы находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. Компания выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

Алексей Мордашов Севергрупп Свеза Фор Инвест Анатолий Фришман
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