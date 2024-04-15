Лесопромышленная группа "Свеза" к 2028 году перейдет на электропогрузчики

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в России, к 2028 году планирует полностью отказаться от использования погрузчиков на углеводородном топливе в пользу электропогрузчиков, сообщает пресс-служба группы.

Программа перевода производств на использование электропогрузчиков была запущена летом 2023 года. Первая машина грузоподъемностью 4,5 тонны приобретена для комбината в Петербурге.

По итогу года эксплуатации электропогрузчика в группе фиксируют снижение затрат на сервисное обслуживание техники почти в два раза, по сравнению с погрузчиками на газе. При этом отмечается также экономический эффект при заправке: для обеспечения погрузчика углеродным топливом требуется ежегодно до 1 млн рублей, а для зарядки электропогрузчика - в 10 раз меньше.

В 2024 году "Свеза" рассчитывает закупить еще четыре электропогрузчика. Суммарно по программе предусмотрено приобретение около 26 единиц такой техники разной грузоподъемностью.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. "Свеза" включает в себя ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае.