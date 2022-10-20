Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ВТБ самый сложный период прошел, но капитал пострадал, что ограничит возможности банка по выплате дивидендов в ближайшие годы, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"ВТБ прошел, наверное, самый тяжелый период. Мы действительно первыми оказались под санкциями - прямо 24-го числа (февраля 2022 года - прим. ИФ) нас туда загнали", - сказал Костин в ходе открытого интервью в рамках конференции Высшей школы менеджмента СПбГУ.

"По дивидендной политике ситуация пока более сложная будет. В этом году дивиденды нами, скорее всего, не будут платиться, потому что капитал банка пострадал. Я думаю, в ближайшие годы это будет накладывать отпечаток определенный на возможность банка выплачивать большие дивиденды", - отметил глава ВТБ.

При этом он подчеркнул, что банк рассчитывает получить "существенную" прибыль в 2023 году. "Прибыль в следующем году мы ожидаем существенную, уже возврат к прибыльности, поэтому банк будет работать устойчиво и прибыльно. Такие наши прогнозы, я бы сказал, умеренно-оптимистичные", - заявил Костин.

В июне он сообщил, что ВТБ в 2022 году получит убытки, как и в целом банковский сектор РФ, в 2023 году надеется на возврат к прибыли.

ВТБ в 2021 году заработал рекордные 327,4 млрд рублей прибыли по МСФО, но из-за санкций и сложной ситуации в экономике не стал выплачивать дивиденды.