Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с металлургами и "РусГидро"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне улучшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках (подорожали нефть и металлы), индекс МосБиржи превысил 2025 пунктов во главе с бумагами металлургов и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2025,51 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1041,56 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,1%.

Доллар просел до 61,24 рубля (-0,5 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+6,1%), ПАО "Полюс" (+6%), "РусГидро" (+5,9%), "ЛУКОЙЛа" (+5,3%), "НЛМК" (+5,3%), "Северстали" (+4,3%), Сбербанка (+4,2% и +3% "префы"), АФК "Система" (+3,5%), ВТБ (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Яндекса" (+2,4%), "Татнефти" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), Polymetal (+1,9%), расписки OZON (+1,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Магнита" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), UC Rusal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%).

Акции "РусГидро" вечером немного скорректировались с дневных максимумов после выхода операционного отчета компании за 9 месяцев текущего года: электростанции ПАО снизили производство электроэнергии на 4,7%, до 103,8 млрд кВт.ч.

Также вечером отошли от дневных максимумов бумаги ВТБ после того, как глава банка Андрей Костин сообщил, что ВТБ ожидает существенную прибыль в 2023 году, однако возможности выплачивать дивиденды в ближайшие годы будут ограничены из-за ситуации с капиталом.

Подешевели расписки TCS Group (-2,5%).

Комментарии экспертов

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, лучше рынка в четверг выглядели акции компаний металлургического сектора, а также финансового и нефтегазового направлений. Отдельные корпоративные истории также оказались в фокусе биржевого внимания - бумаги МТС, например, пользовались спросом в ожидании итогов заседания совета директоров и появления вероятных намеков на дивидендные принципы компании на перспективу.

Совет директоров Beluga Group (+2,5%) утвердил обновленную дивидендную политику: размер выплат будет составлять не менее 50% от консолидированный чистой прибыли по стандартам МСФО за год против 25% ранее.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, инвесторы в четверг оперативно выкупили просадку, образовавшуюся накануне на геополитических новостях. Позитивной динамике способствовал рост сырьевых котировок, а также улучшение настроений на мировых фондовых площадках. Повышательный импульс в акциях сдерживался укреплением рубля, который проявляет силу на фоне прохождения через налоговый период, пик которого придется на 25 октября.

В конце недели активность покупателей может быть невысокой в связи с фактором пятницы, актуальность которого высока в условиях напряженного геополитического фона. В фокусе внимания инвесторов сохранятся цены на нефть, динамика курса рубля, геополитика и общерыночный сантимент. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1925-2050 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи вновь закрепился выше 2000 пунктов, а в случае закрытия недели выше этой отметки шансы на продолжение роста усилятся.

Акции "КАМАЗа" (+3,8%) выросли на фоне заявления гендиректора компании Сергея Когогина, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными. Он также сообщил, что "КАМАЗ" смог в сжатые сроки локализовать необходимые производства для выпуска грузовиков. В условиях ухода других зарубежных производителей грузовых автомобилей из России у "КАМАЗа" расширяются возможности на отечественном рынке при сохранении части продаж на ранее дружественных направлениях.

Выросли бумаги Softline (+6,4%). Компания объявила о завершении процесса разделения отечественного и зарубежного бизнесов. Это позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений. Кроме того, менеджмент рассчитывает на отражение справедливой стоимости бизнеса на МосБирже.

Смягчение карантинных ограничений в Китае

Нефть дорожает на новостях о смягчении карантинных нормативов в Китае. Сокращение карантина может составить до 7 дней с прежних 10 дней. В общем смысле это также может говорить о смягчении внутреннего режима контроля за распространением вируса. Также поддержкой нефти выступает частичное прекращение забастовки работников НПЗ во Франции. Пока сложно говорить о том, что все предприятия возобновляют работу, но даже возвращение части персонала будет означать увеличение спроса на нефть. Между тем, приближается время, когда Европа добровольно откажется от закупок российской нефти по морским путям.

Алюминиевая компания Alcoa неожиданно сообщила об убытках в III квартале на фоне снижения цен на алюминий с одновременным ростом производственных издержек. Соответственно, не стоит удивляться призывам компании заблокировать российские поставки алюминия в США, отмечает Кочетков.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также полагает, что факторами роста рынка акций РФ выступили увеличение цен на энергоресурсы (в частности, фьючерс на газ в Европе снова торгуется выше $1250 за тысячу кубометров) и ряд корпоративных событий.

Совет директоров "Белуги" решил изменить дивидендную политику в пользу увеличения выплат, глава "КАМАЗа" выступил с заявлением о том, что финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2022 года оказались положительными (ранее в компании приняли решение не публиковать финансовые результаты).

В пятницу индекс МосБиржи, вероятно, снова попытается продолжить рост до диапазона 2030-2040 пунктов. В то же время сдерживающим фактором будет фиксация прибыли инвесторами перед выходными, полагает Кравченко.

Фондовая Азия

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - также на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), вечером растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,2-0,8%) и Штаты (индексы растут на 0,5-1,2%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), показали данные министерства финансов страны. Подъем показателя продолжается уже 19 месяцев подряд. При этом темпы роста ускорились по сравнению с 22% в августе.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230-233 тыс., согласно данным Trading Economics и консенсус-прогнозу агентства Bloomberg.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг рост цен замедлился на фоне решения президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $92,65 за баррель (+0,3% и +2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $84,85 за баррель (+0,4%).

Поддержку ценам оказывают сигналы возможного смягчения жесткой политики Китая в отношении борьбы с распространением коронавируса, а также перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (+8,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+5,6%), банка "Санкт-Петербург" (+4,7%), "Россетей" (+4,4%), акции "Соллерса" (+4,3%).

Чистая прибыль "Русснефти" (+1,6%) по РСБУ за 9 месяцев 2022 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в два раза и составила 10,2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (-4,4%), ПАО "Южный Кузбасс" (-2,1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-2%), расписки Cian (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,87 млрд рублей (из них 10,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,99 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,95 млрд рублей на акции "Полюса").