Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по падению ВВП РФ и инфляции на 2022 г.

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,5%, а ВВП упасть на 3,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 12-18 октября).

По сравнению с опросом в сентябре улучшился прогноз как по падению ВВП (в сентябре прогнозировали падение на 4,2% в 2022 году), так и по инфляции (в сентябре ожидания по инфляции на 2022 год составляли 12,9%).

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился - теперь аналитики ожидают снижения экономики на 2,1% (по опросу в сентябре ожидалось снижение на 1,8% в следующем году).

Прогноз аналитиков по инфляции в РФ в 2023 году не изменился и составляет 6%.

Прогнозы Банка России

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год составляет 11-13%, на 2023 год - 5-7%.

Прогноз ЦБ по динамике ВВП на 2022 год более консервативный и предполагает спад на 4-6%, но в ЦБ уже заявляли, что скорее всего улучшат его (новый среднесрочный прогноз ЦБ опубликует по итогам совета директоров 28 октября). В 2023 году ЦБ прогнозирует спад экономики на 1-4%.

При этом прогноз Минэкономразвития наоборот более оптимистичный, чем ожидания аналитиков. Министерство прогнозирует спад ВВП на 2,9% в 2022 году и снижение на 0,8% в 2023 году.

"Даты проведения опроса: 12-18 октября 2022 года. Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина", - говорится в сообщении ЦБ про опрос экономистов.

Опрошенные ЦБ экономисты ожидают рост ВВП РФ в 2024 году на 1,5% (по опросу в сентябре прогнозировался рост на 1,7%), в 2025 году - рост на 1,7% (на 1,6%).

"Это означает, что, по мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,5% (на 2,8% в сентябрьском опросе). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%", - говорится в комментарии ЦБ.

Инфляцию в 2024 году экономисты прогнозируют на уровне 4,2% (4% по опросу в сентябре), в 2025 году - 4,0% (также 4,0%).

Аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с сентябрьским опросом. Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год вырос на 0,1 п.п., до 10,6% годовых. Прогнозы на 2023 - 2025 годы выросли на 0,3 п.п., до 7,1% годовых, 6,4% годовых и 6,0% годовых соответственно. При этом оценка нейтральной ключевой ставки снизилась на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.

Аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте в сравнении с сентябрьским опросом с тенденцией постепенного ослабления. Прогноз аналитиков на 2022 год - 68,4 рубля за доллар США (69,4 руб. по сентябрьскому опросу), на 2023 год - 71,4 руб. (73,1 руб.), на 2024 год - 74,7 руб. (75,3 руб.). Сильнее всего пересмотрен прогноз на 2025 год - 75,0 руб. (в сентябре - 79,7 руб.).