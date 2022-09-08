Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,9%, а ВВП - упасть на 4,2%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса.

По сравнению с опросом в июле улучшился прогноз как по падению ВВП (в июле прогнозировали падение на 6% в 2022 году), так и по инфляции (в июле ожидания по инфляции на 2022 год составляли 15%).

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился - теперь аналитики ожидают снижения экономики на 1,8% (по опросу в июле ожидалось снижение на 1,3% в 2023 году).

Прогноз аналитиков по инфляции в РФ в 2023 году снизился до 6% с 6,1%.

Оценки аналитиков по динамике ВВП в 2022-2023 годах более консервативные, чем последний прогноз Минэкономразвития, которые предполагает спад ВВП на 2,9% в 2022 году и снижение на 0,9% в 2023 году.

"Даты проведения опроса: 31 августа - 6 сентября 2022 года. Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина", - отмечается в сообщении ЦБ.

Опрошенные ЦБ экономисты ожидают рост ВВП РФ в 2024 году на 1,7% (по опросу в июле прогнозировался рост на 1,5%), в 2025 году - рост на 1,6% (на 1,8%).

"Это означает, что, по мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,8%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%", - говорится в комментарии ЦБ.

Инфляцию в 2024 году экономисты прогнозируют на уровне 4,0% (4% по опросу в июле), в 2025 году - 4,0% (также 4,0%).

Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год снизился на 0,5 п.п. - до 10,5% годовых. Ожидания на 2023 год снизились на 0,7 п.п., до 6,8% годовых, на 2024 год - на 0,4 п.п., до 6,1% годовых, на 2025 год - на 0,3 п.п., до 5,7% годовых. Оценка нейтральной ключевой ставки снизилась на 0,5 п.п. - до 6,0% годовых.

Аналитики ожидают в целом более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте в сравнении с июльским опросом, с тенденцией постепенного ослабления. Прогноз аналитиков на 2022 год - 69,4 рубля за доллар США, на 2023 год - 73,1 руб., на 2024 год - 75,3 руб. и на 2025 год - 79,7 руб.