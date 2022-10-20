АФК "Система" готова консолидировать 100% ритейлера одежды Melon Fashion Group

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" готово консолидировать 100% АО "Мелон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

Накануне АФК договорилась о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine и East Capital Holding AB, а также группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей.

Теперь корпорация выступила с предложением о выкупе у остальных акционеров акций по цене ранее объявленной сделки. Предложение действует до 3 ноября.

"Письмо с просьбой известить всех акционеров компании о такой возможности направлено нами в адрес совета директоров АО "Мелон Фэшн Груп". В совокупности АФК "Система" готова приобрести до 100% уставного капитала АО "Мелон Фэшн Груп", - сообщили в "Системе". Желающие воспользоваться предложением могут связаться с IR-службой компании.

При этом в корпорации отметили, что желание воспользоваться предложением уже изъявили несколько акционеров в России и Швеции.

Закрытие сделки по покупке "Системой" 47,7% акций Melon Fashion Group ожидается до конца года, после получения необходимых регуляторных одобрений и "выполнения других отлагательных условий".

По ее итогам 40% Melon Fashion Group сохранит за собой основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн, еще 6% - гендиректор АО Михаил Уржумцев; оставшийся пакет распределен между частными миноритарными инвесторами.

Melon Fashion Group основана в 2005 году, под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ (Казахстан, Армения и Белоруссия).

По итогам 2021 года выручка Melon Fashion Group составила 37,5 млрд рублей, показав рост на 49% год к году; EBITDA выросла на 38% – до 8,6 млрд рублей; чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.