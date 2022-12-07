Бывший вице-президент МТС возглавил ритейлера одежды Concept Group

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Фарид Камалов возглавил ритейлера в сегменте одежды Concept Group (входит в ПАО АФК "Система"), говорится в сообщении компании. Он продолжит процесс управления трансформацией компании и формирования ее лидерских позиций на fashion-рынке страны.

У Камалова 19-летний опыт работы в ритейле. До прихода в Concept Group он был вице-президентом по развитию розницы МТС. В 2014-2021 годах он входил в правление "Детского мира" в качестве операционного директора.

В портфель Concept Group входят бренды Acoola, Concept Club и Infinity Lingerie. Эффективная доля АФК в компании - 42,9%.

Ранее "Система" договорилась о приобретении 47,7% Melon Fashion Group - российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, ее закрытие ожидается до конца 2022 года.